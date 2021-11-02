Бывшим топ-менеджерам ФИФА и УЕФА предъявлены обвинения в мошенничестве на два миллиона долларов

Об этом заявили в генеральной прокуратуре Швейцарии.

Зепп Блаттер и Мишель Платини обвиняются в незаконном присвоении средств и подделке документов. По версии следствия, глава ФИФА Блаттер одобрил в 2011 году выплату для руководителя УЕФА задним числом из бюджета международной организации, передает агентство РИА «Новости». Речь идет о периоде, когда Платини в начале двухтысячных оказывал футбольному функционеру консультационные услуги.

Швейцарская прокуратура утверждает, что вина бывших топ-менеджеров подтверждается собранными доказательствами. Их действия нанесли урон международной федерации.

Расследование началось в 2015 году. Комитет ФИФА по этике отстранил обоих фигурантов от футбольной деятельности на несколько лет, напоминает издание «Спорт-экспресс».

Обвиняемые должны в ближайшие месяцы предстать перед судом в швейцарском городе Беллинцона, сообщает канал Франс 24.

Блаттер и Платини не признают вину и ссылаются на устное соглашение по выплатам, которое они заключили более 20 лет назад, передает британский телеканал Скай Спортс.