Единоросса, проголосовавшего против бюджета, исключили из партии

Как сообщается на сайте «Единой России», президиум Генсовета также рекомендовал исключить Евгения Марченко из думской фракции.

Политолог Александр Кынев считает исключение депутата Евгения Марченко из партии «Единая Россия» тактикой устрашения, чтобы не допустить вольностей среди других представителей партии на разных уровнях. Такое мнение Александр Кынев высказал в эфире «Дождя*».

Александр Кынев также не исключает, что исключение Марченко явилось следствием личной мести кого-то из администрации Петербурга, который депутат представлял в Госдуме.

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