Роспотребнадзор счел незаконной отмену аномально дешевых заказов на Ozon

Если на сайте продавца произошел технический сбой с «неправильными» ценами или скидками, юридически для потребителя это ситуацию не меняет, сказали агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

В полночь на сайте Ozon более ста товаров из разных категорий значительно подешевели, сообщало сетевое издание 78.ru. Так, микроволновку, которая обычно стоит дороже 7 тысяч рублей предлагалось купить за 245 рублей, а робот-пылесос стоимостью 36 тысяч – за две тысячи. Цены вернулись на прежний уровень спустя полтора часа. После этого маркетплейс начал аннулировать заказы, объяснив, что произошёл технический сбой.