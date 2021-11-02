«Единая Россия» исключила депутата Евгения Марченко, голосовавшего против проекта бюджета

Как сообщается на сайте партии, президиум Генсовета также рекомендовал исключить депутата из думской фракции. В «Единой России» отметили, что голосовать против одобренного фаркцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказов избирателей недопустимо. Секретарь Генсовета Андрей Турчак назвал ЕР «системной ответственной партией, а не клубом по интересам».
2021-11-02T18:30:43+03:00
2021-11-02T18:30:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 02 ноября 2021
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