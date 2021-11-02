В Нью-Йорке сегодня проходят выборы мэра

В бюллетене два кандидата.

Бывший коп, президент Бруклинского Боро, демократ Эрик Адамс выиграл демократические праймериз на умеренной повестке, выступая, в том числе, против дефинансирования полиция — Адамс обещает покончит с преступностью в Нью-Йорке, особенно выросшей с началом пандемии, без сокращения штата или бюджета полиции. За это Эрика Адамса не любит прогрессивное крыло Демократической партии, которое в конгрессе представляет от Нью-Йорке конгрессвуман Александрия Окасио-Кортес. Республиканец Кертис Слива является основателем международной организации Guardian Angels, которая выступает в роли дружинников, патрулирующих улицы и борющихся с преступностью. Слива также прославился тем, что живет в тридцатиметровой квартире в Нью-Йорке с более чем дюжиной кошек. В случае победы республиканец пообещал отменить обязательную вакцинацию для госслужащих в городе, которую ввел нынешний мэр, прогрессивный демократ Билл ДеБлазио, и снять свой красный берет, который он носит уже 42 года. «Иначе люди будут говорить, что я Уго Чавес», сказал Кертис Слива. Эрик Адамс публично назвал оппонента клоуном, Кертис Слива ответил, что Адамс элитист. По данным опросов недельной давности разрыв между оппонентами составлял 35 п.п., с 60% поддержки у демократа Эрика Адамса и 25-тью у республиканца Кертиса Сливы.

Напряженная гонка и на сегодняшних выборах губернатора Вирджинии. Они, как считают наблюдатели, будут свидетельствовать об общем направлении и о том, насколько сильна поддержка Джо Байдена среди избирателей.