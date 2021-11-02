В столичном регионе сохраняется плохая видимость

Уже более суток наблюдается туман. В Гидрометцентре днем заявили, что он начал рассеиваться, но при этом сохраняется дымка. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал «Эху Москвы», что нынешние погодные условия не представляют никакой опасности.

Из-за тумана в московских аэропортах отменены сотни авиарейсов, десятки самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. По этой же причине наблюдается сбой в расписаниях аэропортов в регионах.

Синоптики говорят, что такого сильного и долгого тумана в ноябре не было 12 лет.

Москвичи и гости столицы отреагировали на густой туман в городе по-разному: туман над столицей они назвали красивым. Хотя некоторых – как, например, менеджера договорного отдела Михаила – его появление в небе удивило.

Впрочем, есть и те, кому туман сильно подпортил планы на сегодняшний день. Например, приехавшая из Красноярска Ирина была вынуждена отказаться от посещения одной из главных достопримечательностей Москвы – Останкинской башни.

А Ольга, которая также живет в Красноярске, рассказала, что ее подруга из-за тумана не смогла вовремя отправиться в путешествие и вынуждена ждать в одном из столичных аэропортов.

В то же время студентки из Твери Анастасия и Екатерина никаких неудобств не испытали и даже сочли появление тумана в чем-то символическим.

Были и те, кто отметил одну неприятную для них особенность: по их словам, с приходом тумана заметно похолодало.

Тем временем в МЧС предупредили, что сильный туман в Москве сохранится как минимум до полуночи.