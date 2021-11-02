В Шанхае более 35 тысяч человек отправили на карантин после того, как одна из посетительниц Диснейленда получила положительный тест на коронавирус.

Агентство Ассошиейтед пресс сообщает, что к концу дня в воскресенье, когда стало известно о заражении, парк аттракционов был срочно закрыт и все находившиеся в нем более 33 тысяч посетителей были протестированы на ковид-19. Тестирование, проводившееся приехавшими в Диснейленд бригадами медиков, шло несколько часов. Все пробы дали отрицательный результат. Британская Гардиан рассказывает, что уже поздним вечером того же дня к парку прибыли две сотни автобусов, которые развезли людей по домам, вручив каждому предписание оставаться пару суток на самоизоляции и через две недели сделать повторный тест. Еще сто тысяч человек, посетивших Диснейленд ранее, в ходе минувших выходных, также будут проверены.

Китай, продолжает газета, в последнее время регистрирует относительно небольшое число новых заражений ( накануне эта цифра составила 54 человека), но большей частью люди заражаются особо волатильным штаммом Дельта. Еще в марте страна закрыла все внешние границы и взяла курс на «нулевую терпимость» к коронавирусу, стремясь стать полностью свободной от ковид-19. Особо тяжелая обстановка, пишет Гардиан, сохраняется как раз в приграничных районах, где повторяющиеся локдауны и вспышки заболевания делают жизнь людей почти невыносимой. Многие из них, ранее уехав из своих городов, теперь из-за карантина не могут вернуться домой. Именно такая ситуация сегодня сложилась в городке Жуйли, провинция Юньнань, на границе с соседней Мьянмой. Местные газеты написали, что регулярным тестам здесь подвергаются не только взрослые, но и дети. Ребенок в одной семье, начиная с сентября, был протестирован уже более 70 раз. Из-за миграции местного населения в периоды санитарных послаблений в более благополучные и спокойные с точки зрения ограничений и контроля районы страны, население города за последние полгода сократилось в два с половиной раза.

С начала пандемии в 2019-м году, когда в китайском Ухане появились первые в мире заболевшие, страна зарегистрировала около 110 тысяч заражений и около 5 тысяч смертей от коронавируса.