Европейский союз призывает Россию провести расследование по фактам возможного мошенничества с ковид-сертификатами

Об этом пишет газета РБК. В Брюсселе напоминают, что подобные действия наказуемы во всех европейских странах. На этом фоне МВД сообщило о том, что в России за полгода возбуждено более 500 уголовных дел за распространение поддельных сертификатов.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев считает заявления представителей ЕС политическими.

Эксперт Лаборатории Касперского Дмитрий Галов рассказал в интервью «Эху Москвы», что предложения о покупке европейский сертификатов о вакцинации чаще всего не настоящие, а также могут нанести вред компьютер.

Интернет-эксперт Григорий Бакунов сказал «Эху Москвы», что европейские сертификаты подписаны сложным криптографическим ключом.

В Кремле считают, что российские силовые структуры ведут активную работу по борьбе с поддельными сертификатами.



