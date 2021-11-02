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18:15, 02 ноября 2021

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс прилетел в Москву

Глава Центрального разведывательного управления США встретился в столице с секретарём Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, сообщили в Совбезе. Как отмечается, стороны обсудили отношения двух государств. Детали переговоров пока не уточняются. В сентябре ряд СМИ сообщали о том, что Патрушев и Бёрнс якобы встречались в Дели для обсуждения ситуации в Афганистане. В Кремле тогда оставили эту информацию без комментариев, а в пресс-службе совбеза сообщения о встрече опровергли. Официально Бёрнс и Патрушев впервые встретились в 2013 году, во время визита секретаря российского Совета безопасности в США. При этом Патрушев регулярно поддерживает контакты с помощником президента Америки по нацбезопасности Джейком Салливаном. В этом году они провели шесть телефонных разговоров, а также одну личную встречу.

Белый дом информацию о встрече пока не комментировал.


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