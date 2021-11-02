В американской прессе появились новые свидетельства того, что РФ, возможно, перебрасывает войска на границу с Украиной

В частности, об этом пишет издание Politico. Издание опубликовало фотографии со спутников, которые предоставила одна из американских компаний. Как пишет Politico, в 250 километрах от Украины и 100 километрах от Белоруссии разместились части и техника 1-й гвардейской танковой армии и 4-й гвардейской танковой дивизии, которые обычно дислоцируются в Московской области. На снимках действительно видно нечто, похожее на войсковые части, однако сложно различить там военную технику и тем более территорию и государственную принадлежность. Вместе с тем, журнал отмечает, что эти кадры подтверждают информацию о наращивании военного присутствия в регионе, о чем ранее писала газета The Washington Post. В свою очередь в Киеве заявили, что за метили дополнительную переброску российских военных близ границы.

Это уже не первое обвинение в адрес России за последнее время. Так, в апреле Украина и Запад высказывали опасения о подготовке Москвы к войне из-за передислокации около 120 тысяч солдат и офицеров на территорию Крыма и близ границ Донбасса. В Кремле же на это тогда ответили, что проверяли боеготовность российской армии на фоне угрожающего поведения со стороны НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что любые передвижения российских войск на территории страны являются внутренним делом государства.

Населенный пункт Ельня в Смоленской области, куда по данным издания Политико стянуты российские войска, находится достаточно далеко от украинской границы. – рассказал Эху основатель расследовательской группы Конфликт Интеллидженс Тим Руслан Левиев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации в западной прессе некачественным вбросом.

Российская пресса в свою очередь утверждает, что украинские военные стягивают технику к границе. В частности, об этом пишет Московский комсомолец, ссылаясь на источники в ДНР.