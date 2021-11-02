В деле журналиста Ивана Сафронова появился новый эпизод государственной измены

Следствие считает, что он передал на Запад данные о российских военных в Сирии.

О новом эпизоде стало известно после того, как следователи ФСБ заявили об окончании работы и передаче материалов для ознакомления защите. В резонансном деле появился еще один фигурант, рассказал «Эху Москвы» адвокат Сафронова Иван Павлова.

Вознаграждение Сафронова за передачу данных, попавших в том числе в руки немецких разведчиков, составило 248 долларов. Защита обращает внимание, что упомянутым в деле Демури Ворониным работали десятки российских политологов и экспертов. Подробности «Эху Москвы» рассказал журналист Евгений Снегов, который изучал биографию Воронина еще весной, сразу после задержания по делу о госизмене. По его словам, фигурант – гражданин России и Германии.

Напомним, следствие считает, что Сафронов был завербован представителем чешских спецслужб Мартином Ларишем, и в 2017 году передал ему секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и действиях российских военных на Ближнем Востоке.

Сафронов вину по обоим эпизодам отрицает. Под стражей он находится с лета прошлого года. Несмотря на преследование, обвиняемый остается советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Год назад президент России Владимир Путин говорил, что обвинения в отношении Ивана Сафронова не связаны с его журналистской деятельностью и что он должен быть серьезно наказан, если действительно предал свою страну.

Политолог Сергей Марков уверен, что в окружении президента немало влиятельных людей, которые добиваются освобождения Сафронова. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Псковский депутат лев Шлосберг, который неоднократно выступал в поддержку Сафронова, уверен в его невиновности. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что новый эпизод в деле журналиста, скорее всего, связан с невозможностью доказать вину по другим эпизодам.

Шлосберг добавил, что и в дальнейшем будет подписывать поручительства за Сафронова.