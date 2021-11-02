Депутат Псковского заксобрания от «Яблока» Шлосберг считает местью появление нового эпизода в деле Ивана Сафронова

Депутат Псковского заксобрания от «Яблока» Лев Шлосберг считает местью появление нового эпизода в деле Ивана Сафронова, журналиста и советника главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Такое мнение Шлосберг высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что сегодня стало известно о разработке еще одного эпизода, это месть Ивану Сафронову за то, что он не сломался, не признал свою вину и не намерен себя оговаривать», – считает Шлосберг.

Депутат напомнил о давлении, которое оказывается на Сафронова. «Изоляция человека, запрет переписки, психологическое давление, попытка оставить человека один на один с несвободой и не где-то, а в Лефортово, атмосфера суда, на котором следствие отказывается сообщить о фактах, которые легли в основу обвинения и ареста, это все было направлено на то, чтобы сломать Ивана Сафронова. Он не сломался. Его адвокаты вынуждены были покинуть Россию, в том числе Иван Павлов и Евгений Смирнов. Тем не менее, Иван Сафронов держится. И совершенно очевидно, что новый эпизод – это попытка дать понять Сафронову, что челюсти не разожмутся, его не выпустят никогда, что у него нет никаких других возможностей, кроме как признать свою вину и именно на это нацелено еще одно обвинение, которое ему предъявляют», – рассказал Шлосберг.

Он считает, что роль сыграла публикация колонки Ивана Сафронова в газете «Ведомости». Особое раздражение следствия вызвал эпизод, когда статья Ивана Сафронова смогла проникнуть из Лефортово в СМИ и была опубликована, это было воспринято следствием и ФСБ, как вызов следствию и вызов самой влиятельной спецслужбе нашей страны", – напомнил депутат.



Шлосберг считает, что дело против Сафронова завели из-за того, что он затронул интересы какой-то военно-промышленной компании. «Я несколько раз подписывал поручительства за Ивана Сафронова и просил суд заменить ему меру пресечения, потому что и с той информацией, которая была известна из СМИ, и от адвокатов, в его действиях не было никакого состава преступления, и я придерживаюсь той позиции, что атака на Сафронова с участием ФСБ инициирована одной из российских военно-промышленных компаний, чьи интересы были затронуты публикациями Ивана Сафронова», – пояснил депутат.

Эпизод, который вменяли в вину Сафронову при задержании полтора года назад, Шлосберг считает сфабрикованным и исчерпанным. «Судя по всему, за полтора года, следствие, не смотря на колоссальные ресурсы, которыми оно обладает, не смогло получить никаких, буквально ни одного доказательства вины Сафронова. И эпизод, который ему пытались вменить, этот эпизод, который стал основанием для его задержания ареста, исчерпан. С точки зрения следствия он исчерпан. Судя по всему, это был сфабрикованный эпизод и следствие не смогло добиться от Сафронова признания вины», – отметил он.

Л.Шлосберг добавил, что готов и в дальнейшем подписывать поручительства за Ивана Сафронова.

ФСБ завершила расследование дела журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который больше года находится в СИЗО. В деле два эпизода, один из них касается передачи данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности на Ближнем Востоке спецслужбам Чехии. Согласно второму, о котором стало известно сегодня, Сафронов якобы продал сведения об участии России в сирийской кампании за 248 долларов политологу Демури Воронину, имеющему двойное гражданство. Данные были переправлены представителям Цюрихского университета и немецкой разведке. Сафронов не признает вину по обоим эпизодам.