Полиция предостерегла от проведения несогласованных акций с 4 по 7-е ноября

В МВД предупредили об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков и отметили, что получают информацию о запланированных мероприятиях в ряде российских регионов. О конкретных местах и акциях ничего не говорится.



Ранее стало известно, что несколько групп подали в Москве заявку на проведение 4-го ноября «Русского марша». Традиционно подобные шествия русских националистических организаций и движений в разных городах России проходят в День народного единства 4-го ноября.