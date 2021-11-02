В Москве прошла встреча секретаря Совбеза и директора ЦРУ

Николай Патрушев и Уильям Бернс обсудили российско-американские отношения, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности. Другие подробности не приводятся.

Как отмечает агентство ТАСС, это первая встреча Патрушева с Бернсом во главе американской разведки. Ранее они контактировали в 2013 году, когда чиновник занимал пост исполняющего обязанности госсекретаря США. При этом глава Совбеза регулярно поддерживает контакты с помощником главы Белого дома по национальной безопасности.

Бернс в 2005-2008 годах был американским послом в России. В марте он стал первым дипломатом, утвержденным на посту главы ЦРУ в истории ведомства.