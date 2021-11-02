Американские власти сегодня должны авторизовать первую вакцину от коронавируса для детей от 5 до 11 лет

Белый Дом обещает, что все необходимые 15 млн доз будут полностью доступны к следующей неделе.

Американский центр по контролю за распространением болезней сегодня может разрешить вакцину Пфайзер для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ранее, агентство по контролю за качеством еды и медикаментов выдал экстренное разрешение для вакцины Пфайзер для данной возрастной группы. В то же время, эксперты агентства пока не выдают разрешение на другую вакцину от коронавируса, созданную как и Пфайзер на основе МРНК, Модерну для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцины Пфайзер были разрешены в США для лиц старше 12 лет в июне этого года. Американские аптеки, являющиеся главными дистрибуторами вакцин от коронавируса, уже готовятся делать первые уколы изготовленной специально для детей вакцины Пфайзер с 3 ноября. Последние опросы, однако, показывают, что только 27% родителей в США готовы вакцинировать своих детей сразу же после появления вакцины в наличии. Еще треть опрошенных говорят, что подождут, пока вакцину сделают другие дети и посмотрят на эффект.

К концу прошлой неделе ежедневный уровень заболеваемости в США упал на 3% до 69-ти тысяч случаев в день — на население в 330 млн человек. Число госпитализаций и смертей по стране сократилось на 10% — до 5000 и 1100 случаев в день соответственно.