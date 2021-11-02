В российских тюрьмах, по сведениям газеты «Коммерсант», внедрят камеры, распознающие «нетипичное поведение»

Речь, например, может идти о пытках или драках между заключенными. По словам собеседника издания, если нейросеть обнаружит происшествие, она даст сигнал в региональный аппарат ФСИН, поэтому инцидент не удастся утаить. На первый этап цифровизации тюрем планируют потратить больше 20 миллиардов рублей.

Как отмечает «Коммерсантъ», тема противоправных действий в отношении осужденных – один из больных вопросов ФСИН. После того, как в прошлом месяце проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи пыток, было заведено несколько уголовных дел, а руководство ФСИН по Саратовской области ушло в отставку.

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила нам, что представители Совета проведут проверку учреждений ФСИН в нескольких регионах страны на предмет условий содержания заключенных и возможные факты избиения.

Помимо Меркачевой проверяющими от Совета будут члены СПЧ Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин.