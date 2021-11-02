Двое россиян, по некоторым данным, погибли при крушении транспортника Ан-26 в Южном Судане

Посольство проверяет эту информацию.

Самолет, принадлежавший местной грузовой компании, должен был доставить в северную провинцию бочки с горючим. Вскоре после вылета из столичного аэропорта в Джубе Ан-26 упал на землю. Причины аварии выясняются. На снимках с места происшествия видны раскиданные по земли фрагменты фюзеляжа и вещи. Снимки появились в суданских социальных сетях.

По предварительной информации, речь идет о технической неисправности воздушного судна. Наземные службы заявили, что на борту находились пятеро. Спасти никого не удалось.

Местные издания утверждают, что в числе погибших оказались двое россиян. Российские дипломаты уже знают о происшествии. В посольстве России сказали, что с дипмиссией никто не связывался. Однако МИД обещает выяснить, были ли наши соотечественники на борту.

По данным агентства ТАСС, за последние пять лет произошло более 10 авиакатастроф с участием самолетов Ан-26. Первое судно этой модели выпустили 50 лет назад.