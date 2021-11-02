Депутат МГД Евгений Ступин считает проект бюджета Москвы антисоциальным

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин считает проект бюджета Москвы антисоциальным. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Бюджет антисоциальный, потому что опять резко увеличиваются расходы на реновацию, на строительство уличной дорожной сети, на развитие транспортной системы, на новые хорды, на благоустройство, «бордюринг» то есть, и вместе с тем предусмотрено, начиная с 2023 года, сокращение, например, расходов на здравоохранение», – пояснил свою позицию депутат.

Он отметил и низкий уровень прожиточного минимума, заложенный в бюджете. «Прожиточный минимум сохраняется на уровне нищенского, 21 тысяча рублей — это для одного из самых богатых городов России. Мы предлагали несколько раз министрам, у которых доход миллион рублей в месяц, прожить на эти деньги, но никто, к сожалению, не вызвался», – сообщил Ступин.

Депутат заявил, что не будет голосовать за проект бюджета. «Конечно, такой бюджет нельзя называть социальным и ни я, ни фракция КПРФ за него голосовать не будем», – заключил он.

Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесли в Мосгордуму 15 октября. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на пленарном заседании Мосгордумы в среду, 3 ноября.