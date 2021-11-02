Минобрнауки РФ: Вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов

Российские вузы с 8 ноября могут продолжить работу со студентами в удаленном формате с применением дистанционных технологий, сообщили в Минобрнауки РФ. Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.



Уточняется, что при ведении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее, за три дня, предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования.



Также вузам необходимо «обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий», сообщает «Интерфакс».