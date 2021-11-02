Google заблокировал канал белорусского Следственного комитета в YouTube

В сообщении компании сказано, что аккаунт отключили в соответствии с правилами о применении санкций и не может быть восстановлен.

9 августа США утвердили новые ограничительные меры против Минска в связи с действиями властей, направленными на «подавление демократии и прав человека». Под санкции помимо СК попали, Национальный Олимпийский комитет, а также два десятка компаний, в том числе «Беларуськалий» и «Белнефтегаз».

