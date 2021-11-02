Фигурант дела «Сети», запрещённой в России террористической организации, Виктор Филинков объявил голодовку в колонии

Фигурант дела «Сети*» Виктор Филинков объявил голодовку в оренбургской колонии. Он требует перевести его из одиночной камеры, а также выдать книги, газеты, письменные принадлежности и документы по его уголовному делу, пишет «Новая газета». По словам адвоката, пока его подзащитный чувствует себя нормально. В начале октября Филинкова поставили на учет как склонного к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка.

Фигурантов дела «Сети» — запрещённой в России террористической организации, задержали В Пензе осенью 2017 года за несколько месяцев до президентских выборов. Их обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».

* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России.