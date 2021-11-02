Госдума не намерена корректировать законопроект, запрещающий главам российских регионов называться президентами, несмотря на позицию Татарстана. Глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в Думу поступило больше 80 заключений на документ и все, кроме одного положительные, — передает агентство РИА «Новости».

Неделю назад Госсовет Татарстана не поддержал законопроект, назвав его неконституционным. На сегодняшний день республика остается единственным субъектом, где глава называется президентом. В Кремле отметили, что с уважением относятся к такой позиции, но подчеркнули, что это лишь одно из мнений.

