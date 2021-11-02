Число погибших в результате атаки на госпиталь в Кабуле возросло до 23

Еще 50 пострадали, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник. Местные власти утверждают, что все участники нападения убиты.

Несколько часов назад рядом с крупнейшим военным госпиталем Афганистана раздались два взрыва, после чего у входа в здание была слышна стрельба. Телеканал Аль-Джазира приводит слова свидетелей, которые рассказали, что у больницы взорвался заминированный автомобиль. Пока ответственность за нападение на себя не взяла ни одна из действующих в стране вооруженных групп.

