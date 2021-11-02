К 2030-му году на планете должна прекратиться вырубка лесов, — считают мировые лидеры

Соответствующая договоренность достигнута на саммите в Глазго. К соглашению присоединилась и Россия, — сообщил президент Владимир Путин.
Мировые лидеры на саммите договорились выделить на сохранение лесов 20 миллиардов долларов.
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Соответствующая договоренность достигнута на саммите в Глазго. К соглашению присоединилась и Россия, — сообщил президент Владимир Путин.
Мировые лидеры на саммите договорились выделить на сохранение лесов 20 миллиардов долларов.