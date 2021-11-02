Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Свердловской области

С этой проблемой ранее столкнулся ещё целый ряд субъектов.

Когда в уральский регион планируют поставить новую партию однокомпонентного препарата от коронавируса пока не известно, сообщил журналистам вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что во всех лечебных учреждениях субъекта в наличии имеется вакцина «Спутник V». Сейчас её количество достигает около 300 тысяч доз, а в ближайшее время, по его словам, ожидается поставка ещё 45 тысяч.

Об отсутствии «Спутника Лайт» сегодня сообщили и в Минздраве Башкирии. Там отметили, что в Республику препарат, как ожидается, привезут после 7 ноября. Глава ведомства рассказал, что отдаёт предпочтение двухкомпонентному «Спутнику V». Он отметил, что данная вакцина нравится ему больше. О причинах таких выводов, чиновник не уточнил.

«Спутник Лайт» закончился и в Рязанской области, пишет интернет-портал «PROгород» со ссылкой на региональный оперштаб. Там изданию рассказали, что ближайшая запись на вакцинацию именно этим препаратом доступна только на середину декабря. Однако в правительстве Рязанской области информацию опровергли. Власти рассказали, что «Спутник Лайт» в наличии имеется, но в ограниченном количестве.

Ранее, с отсутствием вакцины «Спутник Лайт» столкнулись Санкт-Петербург и Воронежская область.