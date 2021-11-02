Президент Украины ввел в действие соглашение СНБО о новых санкциях в отношении ряда российских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие соглашение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях в отношении ряда российских чиновников.

В списки попали люди, которые были причастны к организации выборов в Государственную думу в Крыму, говорится на сайте украинского лидера. Фактически под санкциями оказались около 140 человек и почти 50 юридических лиц. Среди них член судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Крыма Алексей Козырев, старший прокурор отдела государственных обвинений региональной прокуратуры Анастасия Супряга и несколько судей. Ограничения коснутся и таких бизнесменов как Александр Щеглов и Андрей Вейкулайнен, которые пытались вывести на украинский рынок сеть супермаркетов MERE. Теперь же на территории Украины запрещено любое использование символики этого магазина, а также «Светофор» и «Маяк».

Ограничения подразумевают, что у всех попавших под санкции будут заблокированы финансовые активы, полностью или частично прекращен транзит ресурсов, нельзя будет также арендовать государственное имущество. Действовать ограничения будут минимум три года.

Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций еще в сентябре. Однако в Государственной думе это назвали бессмысленным и неэффективным шагом.