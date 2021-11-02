МВД: У трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, могут начать собирать отпечатки пальцев

У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные, а также у иностранцев, приобретающих гражданство РФ или прибывающих в страну на срок более 90 дней, соответствующий законопроект разработало МВД и ряд других силовых ведомств (он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов).

Ранее в СМИ сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой введения обязательной геномной регистрации для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР. Хотя за последние годы СК РФ уже не раз выступал с такой идеей.