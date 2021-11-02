Прокуратура предостерегла организаторов несогласованных акций о проведении мероприятий в центре Москвы 4 ноября

Прокуратура Москвы сегодня предостерегла организаторов несогласованных акций о проведении мероприятий в центре столицы 4 ноября. В надзорном ведомстве напомнили, что это может повлечь за собой ответственность. Ранее в мэрию были поданы несколько заявок о проведении Русского марша в День народного единства.
2021-11-02T15:34:12+03:00
2021-11-02T15:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 02 ноября 2021
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