Прокуратура предостерегла организаторов несогласованных акций о проведении мероприятий в центре Москвы 4 ноября

Прокуратура Москвы сегодня предостерегла организаторов несогласованных акций о проведении мероприятий в центре столицы 4 ноября. В надзорном ведомстве напомнили, что это может повлечь за собой ответственность. Ранее в мэрию были поданы несколько заявок о проведении Русского марша в День народного единства.