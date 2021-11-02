Режим нерабочих дней могут продлить еще в нескольких российских регионах

Об этом передает агентство РИА «Новости». Ограничения, возможно, после 7 ноября сохранятся в Приамурье, Ульяновской области и в Коми. Глава республики Владимир Уйба назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной.

Накануне власти Новгородской области продлили режим нерабочих дней еще на неделю.

В Свердловской области закончилась вакцина Спутник-лайт, — сообщают власти. По словам зам.губернатора Павла Крекова, будут ли поставки в ближайшее время, пока неизвестно. При этом препарат Спутник есть во всех медицинских учреждениях.

Между тем, в Пермском крае временно запретили использовать Спутник-лайт для первичной иммунизации.