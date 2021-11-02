В «Лаборатории Касперского» насчитывают десятки предложений о продаже поддельных европейских сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«Сейчас в связи с тем, что разные страны начали использовать системы по отслеживанию привитых людей и упрощать для них передвижение, начали предлагать поддельные электронные сертификаты о вакцинации с QR-кодами, которые можно будет проверить в официальных приложениях. Средняя стоимость подобного предложения составляет около 300 долларов. Все наши выводы базируются на открытых данных, которые представлены в виде предложения о продаже в даркнете на специализированных площадках. <...> Мы видим десятки разных предложений на разных языках с разными вакцинами, которые предлагают поддельно привить, с разными странами, из которых будет якобы прислан сертификат. Такой рынок есть, он активно сейчас развивается», — сказал он.

Эксперт отметил, что подобный рынок связан с большим количеством угроз.

«Скорее всего, подавляющее большинство всего, что мы видим, это мошенники, которые не имеют на самом деле возможности предоставить ни сертификаты, ни внести в какие-то базы, то есть это все абсолютный обман. Речь не только о том, что потенциальная жертва может потерять деньги, точно также можно потерять персональные данные, которые требуются якобы для оформления подобных сертификатов. Это могут быть угрозы активного заражения: даже если продавец пришлет какой-то сертификат в электронном виде, это может оказаться зараженным документом, с помощью которого будут пытаться компрометировать устройство пользователя», — заключил он.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщала, что в даркнете можно купить европейский сертификат о прививках за 300 долларов. В нем будут указаны все данные клиента, эта же информация появится в специальных приложениях по проверке документов. При этом покупатель может выбрать вакцину, которой он якобы иммунизировался. Мошенники предлагают AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna. Документ якобы выдает одна из стран Восточной Европы.

За использование поддельного сертификата о прививке владельцу грозит, согласно законодательству разных стран, либо крупный штраф, либо тюремный срок до 6 лет. В России за подобное нарушение можно получить год лишения свободы.