Новый эпизод появился в деле журналиста Ивана Сафронова

В окончательном обвинении утверждается, что он передавал данные о деятельности российских военных в Сирии за границу.

Сведения об участии России в сирийской кампании Сафронов якобы продал за 248 долларов политологу Демури Воронину, имеющему двойное гражданство. Данные были переправлены представителям Цюрихского университета и немецкой разведке.

Консалтинговое агентство Воронина сотрудничало с десятками российских политологов и экспертов, отмечает адвокат Сафронова Иван Павлов. Весной мужчину задержали по подозрению в госизмене. По некоторым данным, он дал выгодные следствию признательные показания, добавил Павлов.

Напомним, первый инкриминируемый журналисту эпизод касается передачи данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности на Ближнем Востоке спецслужбам Чехии. Сафонов вину по обоим эпизодам не признает. То, что ФСБ считает госизменой, было обычной журналистской работой, отметил его защитник в беседе с агентством ТАСС.

ФСБ завершила расследование дела Сафронова. Защита знакомиться с материалами. Сафронов находится больше года в СИЗО. Несмотря на преследование, он остается советником главы «Роскосмоса».