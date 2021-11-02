«Дети ГУЛАГа» обжалуют отказ Верховного суда принять иск к Государственной Думе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Григорий Вайпан, представляющий интересы организации «Дети Гулага».

«Верховный суд отказался принимать иск «Детей ГУЛАГа». Мы не знаем пока мотивов отказа, потому что не получили определение Верховного суда. Мы в любом случае этот отказ обжалуем, потому что, получается, иначе, у людей нет никакой возможности добиться исполнения решения Конституционного суда, которое вынесено в их пользу. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что иск уже отчасти достиг своей цели, потому что в день его подачи руководство Госдумы уже пообещало вернуться к доработке законопроекта и учесть мнение «Детей ГУЛАГа». Мы будем использовать все средства для того чтобы люди могли вернуться домой и получить то жилье, право на которое у них есть по закону», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что обжалует отказ в принятии иска в Верховном суде. «Если эти жалобы не дадут результата, мы обратимся в Конституционный суд с жалобой на отсутствие механизма исполнения его решений», — заключил юрист.

Ранее в Верховный суд обратились свыше 20 россиян-детей жертв политических репрессий в возрасте от 64 до 89 лет. Они требовали, чтобы депутаты нижней палаты парламента выполнили решение Конституционного суда о предоставлении им права вернуться в города, где были арестованы или откуда были вывезены их родители. В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях. По данным правозащитного общества «Мемориал»*, в России насчитывается около полутора тысяч таких граждан.

* Власти РФ считают организацию иностранным агентом