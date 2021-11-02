Более ста мировых лидеров договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году

Предполагается выделение 20 миллиардов долларов, часть из этих средств пойдет на восстановление уже пострадавших лесных территорий и борьбу с лесными пожарами. В ходе своего выступления на саммите в Глазго, британский премьер Борис Джонсон отметил, что леса играют ключевую роль в достижении цели по удержанию роста температуры на планете.

