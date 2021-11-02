Метеоусловия в районе Шереметьева нормализовались, аэропорт перешел в плановый режим работы, — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани. Утверждается, что из-за тумана были задержаны более 30 рейсов.

Сложная ситуация и в других аэропортах столичного региона. В общей сложности сегодня было задержано более ста рейсов, около 70 ушли на запасные аэродромы.

В Гидрометцентре утверждают, что причиной тумана стало резкое охлаждение воздуха.

Дежурный офицер ГУ МЧС России по Москве Андрей Павлов порекомендовал автомобилистам и пешеходам быть внимательнее на дороге из-за накрывшего город тумана.