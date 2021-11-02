В Мосэкомониторинге сообщили, что густой туман в Москве не связан с выбросами транспорта и промышленных предприятий

Это чисто метеорологическое явление.

Нависшая над столицей дымовая завеса естественного происхождения практически полностью исчезнет днём, сообщили в МЧС. Окончательно, по данным синоптиков, туман рассеется к вечеру. Как рассказали в Департаменте транспорта Москвы, погодные условия на работу наземных средств передвижения не повлияли. В ведомстве предостерегли водителей от резких манёвров на дорогах и призвали соблюдать скоростной режим во избежание ДТП.

Густой туман нарушил работу столичных аэропортов. Из-за природного явления больше 100 рейсов были задержаны или отменены. В Росавиации сообщили, что около 30 самолётов не смогли сесть в воздушных гаванях Москвы и ушли на запасные аэродромы. Синоптики рассказали, что туман появился из-за сильного перепада температур.

Ранее жители Подмосковья жаловались на запах гари, который появился вместе с туманом. В экстренных службах объяснили, что это связано с сжиганием мусора.

