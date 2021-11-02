Правозащитники проведут проверку учреждений ФСИН сразу в нескольких регионах страны — на предмет условий содержания и фактов избиений, — рассказала «Эху Москвы» член Совета по правам человека Ева Меркачева. «За последнее время нам ФСИН не согласовывал поездки делегациями. Это целый десант из СПЧ: я, Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин. Каждый из нас специалист в своей области. <...> Втроем мы можем со всех сторон исследовать то учреждение, куда попадем, и сделать объективные выводы. Нам в течение месяца одобрили поездку в почти 20 учреждений, это СИЗО и колонии в четырех регионах, в том числе нам разрешили побывать в ОТБ 1, где были пытки и видео облетело весь интернет. <...> Мы нацелены показать ситуацию в реальности какая она есть», сказала она. Правозащитница отметила, что члены СПЧ проверят условия содержания заключенных на разных уровнях. «Мы посмотрим, как медицинское обеспечение осуществляется, в каких условиях эти люди находятся. В первую очередь будут проверены ШИЗО, потому что зачастую там некоторые осужденные находятся месяцами и даже годами, и это ужасно, потому что условия ШИЗО на это не рассчитаны. Человек не может в течение дня ни прилечь, ни присесть, потому что ему запрещено, кровать подвешивается и, как только он встает утром, ее замком пристегивают к стене, у него ничего нет, ему запрещены письма, передачки. Надо понять, что это за люди, которые там находятся, и что такого страшного они совершили, если они в таких условиях.<...> Всегда ли это именно нарушители или их в качестве репрессии туда направили. Думаю, что наша проверка будет помощью для руководства ФСИН, потому что они смогут увидеть объективную ситуацию, я очень сомневаюсь, что регионы им докладывают все как есть. Зачастую регионы сглаживают, скрашивают, стараются сберечь то, что они имеют, свою систему», — подчеркнула она. Е.Меркачева выразила надежду, что ФСИН одобрит членам СПЧ регулярную проверку колоний, и в течение ближайшего года правозащитники смогут посетить все пенитенциарные учреждения страны.

Правозащитники, в частности, планируют побывать в Саратовской области и в Мордовии, которые фигурировали в материалах проекта GULAGU.NET о пытках в учреждениях исправительной системы.

Тем временем, структура Ростеха займется первым этапом цифровизации российских тюрем. Это обойдется бюджету в 22 с половиной миллиардов рублей, — пишет газета «Коммерсантъ». Планируется внедрить четыре новые системы, одна из которых позволит распознавать лица заключенных и сотрудников, а также выявлять нетипичное поведение, в том числе, пытки заключенных. Эксперты, опрошенные Коммерсантом считают, что технически реализовать проект несложно, главная проблема в том, кто будет контролировать анализ и хранение данных.