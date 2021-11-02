Журналисту Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод

ФСБ считает, что Сафронов и политолог Демури Воронин передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии, — сообщил «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов. По его словам, Сафронов получил за эту информацию 248 долларов в качестве вознаграждения.

Воронин, как и Сафронов, находится под стражей по делу о госзимене. До этого у защиты не было информации о том, что эти дела связаны.

По данным открытых источников Воронин около 25 лет живет в Германии, он бизнесмен и занимается оказанием консалтинговых услуг. По данным Интерфакса, Воронин некоторое время работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте.

Супруга Воронина рассказала изданию «Лайф.ру», что ее муж не имел отношения к гостайнам, и она сомневается, что Воронин знаком с Сафроновым.

