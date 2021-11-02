Евросоюз призывает Россию расследовать случаи фальсификации европейских сертификатов о вакцинации

Документы продаются в DarkNet.

В российском представительстве ЕС, как пишет интернет-издание РБК, сообщили, что будут серьезно относиться ко всем фактам возможного мошенничества с Covid-сертификатами. Там подчеркнули, что подобные действия наказуемы во всех странах-участницах сообщества и выразили готовность, в том числе, принять необходимые меры по борьбе с фальсификацией этих документов. О каких именно возможных действиях идет речь, при этом, не сообщается.

Ранее же в российской IT-компании «Лаборатория Касперского» сообщили, что средняя стоимость поддельных сертификатов о вакцинации в теневом интернете составляет 300 долларов. В подобных объявлениях, как утверждается, говорится, что данные клиента вносятся в базу, после чего ему дают специальный цифровой код. Причем злоумышленники предлагают выбрать любую страну вакцинации, а также один из одобренных западными странами препаратов.

Увеличение числа таких предложений в 20 раз с начала сентября зафиксировали и в компании Group-IB, передает агентство ТАСС. За два месяца их число составило, по меньшей мере, около 3 тысяч. По данным экспертов, стоимость фальшивых сертификатов составляет от 4 до 12 тысяч рублей – причем мошенники предлагают приобрести документы о вакцинации как зарубежными, так и российскими препаратами.

Мошенникам даже не нужно ничего подделывать, они продают подлинные сертификаты, — сказал «Эху Москвы» интернет-эксперт Григорий Бакунов.

Система цифровых сертификатов в Евросоюзе начала действовать с 1 июля, за их подделку грозит крупный денежный штраф либо тюремный срок до 6 лет заключения. В России за хранение и покупку фальшивых документов грозит до 1 года колонии.

В Кремле назвали неприемлемыми подделку сертификатов о вакцинации. Российские правоохранительные органы активно с этим борются, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков надеется, что ситуация с подделкой документов не отразится на взаимном признании сертификатов о вакцинации между Россией и ЕС.

