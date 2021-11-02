Из-за туманов в московском регионе задержаны более ста рейсов, — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службы аэропортов. Погода ухудшилась минувшей ночью. В Гидрометцентре утверждают, что туман возник в результате резкого охлаждения воздуха, и в ближайшие часы рассеется.

