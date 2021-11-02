Президент США Байден, как ожидается, объявит сегодня о планах жестко регулировать выбросы метана в своей стране

Президент США Джо Байден, как ожидается, объявит сегодня о планах жестко регулировать выбросы метана в своей стране. Речь идет о правилах, которые будет устанавливать Агентство по окружающей среде, — пишет газета The Washington Post. Метан является парниковым газом, который удерживает тепло в атмосфере.

Тема борьбы с глобальным потеплением является главной на Климатическом саммите в Глазго.

Спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил о важности сохранения российских лесов.

Более ста стран в ходе саммита пообещали остановить исчезновение лесов к 2030 году.

