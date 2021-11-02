Павлов: В деле обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова появилось новое обвинение

В деле бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, появилось новое обвинение. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Иван Павлов.

«В конце октября непосредственно перед окончанием производства предварительного следствия Ивану Сафронову было предъявлено обвинение в окончательном виде, где появился новый эпизод. Этот новый эпизод связан с передачей неких сведений о деятельности вооруженных сил России в Сирии некому политологу Демуре Воронину. Это человек муже с февраля этого года находится в «Лефортово», также обвинен в госизмене. Он являлся политологом, сотрудничал, по некоторым данным, со многими журналистами, политологами российскими, также по некоторым данным он сразу после задержания давал признательные необходимые следствию показания. <...> Обвинение обжалуется в суде, когда будет рассматриваться дело Ивана Сафронова по существу, чем защитники будут обязательно заниматься», — сказал он.

ФСБ ранее завершила расследование дела о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. Все материалы по делу И.Сафронова засекречены, адвокаты не могут пояснить детали обвинения из-за подписки о неразглашении.

Ивана Сафронова, бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», а затем советника главы Роскосмоса, обвиняют в передаче секретных сведений чешской разведке. Экс-журналист вины не признает, настаивая, что все данные, которыми он оперировал, были в открытом доступе. Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.