Косачев: Россия прилагает все усилия для защиты интересов российских СМИ в Белоруссии

В Белоруссии заблокировали сайт российского информагентства Regnum. Россия прилагает все усилия для защиты интересов российских СМИ в Белоруссии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Россия не относится к этому спокойно. Я неоднократно присутствовал на закрытых обсуждениях достаточно большого числа тем с нашими белорусскими коллегами и, поверьте, что, когда мы говорим в закрытом режиме, затрагиваются все возможные темы, и там, где наши позиции расходятся, никто не скрывает своих оценок. Я уверен, что это происходит и сейчас, просто с учетом дружеского, союзнического характера наших отношений с Белоруссией, любая публичность в подобного рода разборках, наверное, будет мешать решению соответствующих проблем. Все-таки мы не про шашечки, мы про ехать. Я уверен: то, как мы сейчас себя ведем, в конечно итоге, позволит урегулировать проблемные ситуации вокруг «Комсомолки» и вокруг Regnum, если там нету достаточно правовых, юридических оснований, для того чтобы применять против этих изданий карательные меры, как это сейчас делает белорусская сторона. Ситуация серьезная, но, поверьте, что Россия всеми своими возможностями защищает интересы российских средств массовой информации в Белоруссии», — сказал он.

В Белоруссии заблокировали сайт российского информационного агентства Regnum. Его гендиректор Юлия Крижанская в интервью РИА Новости связала это с делом корреспондентов агентства, а также с публикациями «Регнума», в которые осуждались, по ее выражению, русофобские действия белорусских властей. В 2016 году были арестованы два автора агентства и один корреспондент по обвинению в разжигании межнациональной розни. Затем их приговорили к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Ранее издание «Комсомольская правда» опубликовало официальное решение редколлегии закрыть белорусское представительство связано с событиями последнего года. В течение нескольких дней, предшествующих решению, сайт представительства газеты в Белоруссии был заблокирован, а местного корреспондента Геннадия Можейко задержала полиция.