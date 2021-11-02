Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах Москвы в связи с задержкой авиарейсов, — сообщает пресс-служба ведомства.



По данным Росавиации аэропорты работают в штатном режиме, однако сообщалось о задержках и отменах около 200 рейсов. Некоторые самолеты, летевшие в Москву, приземлись в Нижнем Новгороде