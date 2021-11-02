Верховный суд отказал в иске «Детей ГУЛАГа» к Государственной Думе

Об этом говорится в карточке дела.

Причины отказа пока не известны, адвокаты еще не получили на руки текст определения.

В суд обратились свыше 20 россиян-детей жертв политических репрессий в возрасте от 64 до 89 лет. Они требовали, чтобы депутаты нижней палаты парламента выполнили решение Конституционного суда о предоставлении им права вернуться в города, где были арестованы или откуда были вывезены их родители. В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях. Всего, по данным общества «Мемориал*», которое власти считают иностранным агентом, в России насчитывается около полутора тысяч таких граждан.

Представитель истцов, юрист Григорий Вайпан ранее рассказал, что за два года с момента принятие решения Конституционным судом Государственная дума так ничего и не сделала. Кроме того, на сегодня правительственный проект заморожен, а поправки к нему даже не рассматривались.

В Государственной думе ранее обвинения в бездействии назвали безосновательными и отметили, что работа над законопроектом ведется.

Представитель истцов, юрист Григорий Вайпан сообщил, что определение Верховного суда будет обжаловано во всех инстанциях, вплоть до Конституционного суда.

* Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.