Косачев: Российские военнослужащие не воюют на юго-востоке Украины

Российские военнослужащие не воюют на юго-востоке Украины. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Я в зоне конфликта не был ни разу, поэтому у меня нет никаких личных наблюдений. Я знаю, что украинская сторона эту тему активно раскручивает, пытается демонстрировать какие-то документы, каких-то людей, но даже при всей прыти наших украинских соседей, подобного рода демонстрации абсолютно единичны. Если бы там было масштабное присутствие вооруженных общественников из России, совершенно точно их можно было бы выявлять и демонстрировать десятками, сотнями и тысячами, если мы говорим о военном присутствии. Согласитесь, что такого количества примеров совершенно точно нет, это не более чем украинская пропаганда. Да, там, разумеется, есть российские граждане, там, наверное, есть российские граждане, которые берут в руки оружие, для того чтобы защищать и свои собственные убеждения, но не в последнюю очередь защищать своих соотечественников. Но они не идут в атаку, они никоим образом не пытаются эту ситуацию дестабилизировать, либо изменить в пользу Российской Федерации. Там нет Российской Федерации как государства, поэтому все, что там происходит, является внутриукраинским конфликтом. Россия не воюет на юго-востоке Украины», — сказал он.