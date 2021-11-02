Песков: Подделка сертификатов о вакцинации является предметом особой озабоченности правоохранительных органов

Подделка сертификатов о вакцинации является предметом особой озабоченности российских правоохранительных органов. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В целом, здесь же неважно, речь о подделке каких сертификатов идет. Любая подделка документов, а к документам относятся и те, и другие сертификаты, естественно должна караться по закону. Вы знаете, что и у нас тоже подделываются сертификаты. И это, конечно, предмет особой озабоченности наших правоохранительных органов, которые работают над этим не покладая рук», — сказал он.

Д.Песков выразил надежду, что сообщение о продаже европейских сертификатов о вакцинации в России не осложнит процесс взаимного признания вакцин.

«Мы надеемся, что это никак не осложнит, тем более, что переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе, все-таки мы рассчитываем в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Это необходимо для людей, для граждан, как стран ЕС, так и Российской Федерации. Мы должны обеспечить людям свободу передвижения даже в условиях пандемии. Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС и везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым и, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — заключил он.

Евросоюз ранее призвал Россию расследовать торговлю фальшивыми сертификатами о прохождении вакцинации. В ЕС напомнили, что подделка документов, в том числе специальных цифровых кодов о вакцинации или электронных сертификатов наказывается законом. В связи с этим в Евросоюзе очень серьезно относятся к сообщениям российской IT-компании «Лаборатория Касперского» о появлении в закрытой части Интернета предложений от мошенников по продаже поддельных документов. В ЕС отметили, что, если Россия самостоятельно не примет соответствующие меры по пресечению нарушений, то европейская организация будет вынуждена вмешаться в ситуацию.

По данным «Лаборатории Касперского» в даркнете можно купить европейский сертификат о прививках за 300 долларов. В нем будут указаны все данные клиента, эта же информация появится в специальных приложениях по проверке документов. При этом покупатель может выбрать вакцину, которой он якобы иммунизировался. Мошенники предлагают AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna. Документ якобы выдает одна из стран Восточной Европы.

За использование поддельного сертификата о прививке владельцу грозит, согласно законодательству разных стран, либо крупный штраф, либо тюремный срок до 6 лет. В России за подобное нарушение можно получить год лишения свободы.