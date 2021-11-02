34 тыс. чел. несколько часов не могли покинуть шанхайский Диснейленд после обнаружения коронавируса у одного из гостей

Почти 34 тысячи человек несколько часов не могли покинуть шанхайский Диснейленд после того, как у одного из гостей обнаружили коронавирус. Полиция и врачи решили провести массовое тестирование на ковид. Позже власти объявили, что результаты тестов всех гостей отрицательные, — сообщает газета Гардиан.



Сам Диснейленд будет закрыт до конца сегодняшнего дня.