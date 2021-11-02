Причина не уточняется. Дети ГУЛАГа требовали от депутатов исполнить закон 1991 года и решение Конституционного суда, которое гарантирует им право на жилье в тех городах, откуда были высланы их родители.
Верховный суд отказался принять к рассмотрению коллективный иск к Госдуме детей репрессированных
Причина не уточняется. Дети ГУЛАГа требовали от депутатов исполнить закон 1991 года и решение Конституционного суда, которое гарантирует им право на жилье в тех городах, откуда были высланы их родители.