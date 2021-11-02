Z Архив новостей новости
5 20 6 1201
Эксклюзив Эха 12:22, 02 ноября 2021

Косачев: Поставка турецкого оружия Украине приводит к обострению гражданской войны в стране

Поставка турецкого оружия Украине приводит к обострению гражданской войны в стране. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«В Турции, даже претендуя на какую-то особую роль в региональных делах, должны отчетливо понимать, что поставка смертельного оружия стране, которая находится в состоянии гражданской войны, конечно же, чревато тем, что эта гражданская война будет обостряться, а соответствующие проблемы будут решаться не путем политического диалога, как это произошло, например в ситуации с урегулирование чеченского кризиса в Российской Федерации, они будут решаться боевым, силовым, военным путем, что на наших глазах и происходит», — сказал он.

По словам К.Косачева, Киев не намерен налаживать диалог с ДНР и ЛНР.

«Совершенно очевидно, что Киев не настроен искать точек соприкосновения с юго-востоком. Совершенно точно, Киев собирается давить политическую волю людей, которые там проживают. Совершенно точно изначально постановка вопроса, что эти территории оккупированы Россией предельно опасен, потому что он исключает из набора средств решения любые другие – например, диалог с собственным населением – и концентрирует внимание исключительно на том, чтобы отразить оккупацию врага, в данном случае Российской Федерации. Это тупик, потому что решить таким образом проблемы юго-востока совершенно точно невозможно», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что Россия будет защищать своих граждан от действий Киева.

«Мы бы всемерно содействовали тому, чтобы между Киевом и Донецком и Киевом и Луганском находились бы точки соприкосновения и, в конечном итоге, восстанавливалась бы территориальная целостность страны и наступал бы долгожданный для всех мир. Позиция России – активно этому содействовать. Но нет этого процесса, нам некуда приложить свои усилия, единственное, что нам в этой ситуации остается, это защищать людей, которые живут в зоне конфликта, вне зависимости от того, какие у них паспорта, ну и не в последнюю очередь, потому что у многих из них паспорта российские. То, что сейчас происходит, вызывает крайнюю тревогу, включая и появление американских боевых кораблей в Черном море. Это тоже история абсолютно взаимосвязанная с тем, что происходит на юго-востоке», — заключил он.

На прошлой неделе Украина впервые применила на Донбассе беспилотник турецкого производства «Байтакар». В Генштабе Украины сообщили, что дрон ракетным ударом уничтожил артиллерийское орудие, выстрелом из которого был ранен украинский военнослужащий. В ведомстве утверждают, что дрон не пересекал линию соприкосновения Вместе с тем, представители ополчения утверждают, что за прошедшие сутки по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик со стороны Украины было выпущено более 110 снарядов. В непризнанных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 91 6 7456 01.11
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 337 6 34123 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 111 6 11951 31.10
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 85 6 12005 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«На войне как на войне информационной» Мы это прекрасно видим по ситуации вокруг Мали, ЦАР и т.д. А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые…

5 69 6 10972 27.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 177 6 31103 01.11
Блоги

+ Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники 01:01 Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники Генштаб опубликовал видео удара с дрона Bayraktar по позициям противника в районе поселка Гранитное…

5 246 6 49201 27.10
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Где оскорбленному есть чувству уголок Эти чувства мужественно молчали в тряпочку в те времена, когда государство взрывало храмы или устраивало в них картофельные хранилища, когда оно выстраивало их, таких чувствительных, в трехгодовую очередь за холодильником «ЗИЛ»...

5 116 6 23848 01.11
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 131 6 26890 01.11
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Будет ли сейчас новая война на Донбассе? У России есть боевые дроны лучше, чем Байрактары. Они просто пока не имели боевого применения. Но будут иметь. У них есть огромное желание иметь….

5 98 6 20399 27.10
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Дело Рашкина — старт большой атаки Кремля на коммунистов Власти мстят левым силам за уличную активность и рост народной поддержки на выборах…

5 24 6 5087 01.11
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 81 6 17122 29.10
Новости

Baza: Спецслужбы нашли трех частных детективов, который помогли Алексею Навальному расследовать свое отравление Они получили в салонах сотовой связи биллинги (распечатки данных о звонках) предполагаемых сотрудников ФСБ, следивших за Навальным перед отравлением…

5 31 6 11468
Блоги

+ Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Ранее Владимир Новожилов просил непривитых не перегружать систему здравоохранения…

5 46 6 10541 28.10
8читать ;смотреть
Новости

По данным защиты, журналисту Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод ФСБ считает, что Сафронов и политолог Воронин передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии…

5 30 6 7599
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Гнев скрепоносцев обрушился на Моргенштерна Он бы хотел гордиться настоящим, а его пытаются заклевать за то, что он не так гордится прошлым…

5 183 6 47690 27.10

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился в Прокуратуру и СК по факту изнасилования студентки в ОВД по району Люблино Об этом он сказал «Эху»...

5 10 6 80158
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Нищающий народ как зачарованный смотрит на эту чуму и благодарно вымирает с чувством выполненного долга…

5 49 6 98949 27.10
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4296 31.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ковидная война проиграна, или Чего боится Кремль? Севастополь закрыл не только въезд для не привитых, но и на выезд за границы города. Законно ли, не знаю, но эффективно…

5 54 6 488993 26.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 92 6 70531 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9312297
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5070585

Сегодня в эфире