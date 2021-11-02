Косачев: Поставка турецкого оружия Украине приводит к обострению гражданской войны в стране

Поставка турецкого оружия Украине приводит к обострению гражданской войны в стране. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«В Турции, даже претендуя на какую-то особую роль в региональных делах, должны отчетливо понимать, что поставка смертельного оружия стране, которая находится в состоянии гражданской войны, конечно же, чревато тем, что эта гражданская война будет обостряться, а соответствующие проблемы будут решаться не путем политического диалога, как это произошло, например в ситуации с урегулирование чеченского кризиса в Российской Федерации, они будут решаться боевым, силовым, военным путем, что на наших глазах и происходит», — сказал он.

По словам К.Косачева, Киев не намерен налаживать диалог с ДНР и ЛНР.

«Совершенно очевидно, что Киев не настроен искать точек соприкосновения с юго-востоком. Совершенно точно, Киев собирается давить политическую волю людей, которые там проживают. Совершенно точно изначально постановка вопроса, что эти территории оккупированы Россией предельно опасен, потому что он исключает из набора средств решения любые другие – например, диалог с собственным населением – и концентрирует внимание исключительно на том, чтобы отразить оккупацию врага, в данном случае Российской Федерации. Это тупик, потому что решить таким образом проблемы юго-востока совершенно точно невозможно», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что Россия будет защищать своих граждан от действий Киева.

«Мы бы всемерно содействовали тому, чтобы между Киевом и Донецком и Киевом и Луганском находились бы точки соприкосновения и, в конечном итоге, восстанавливалась бы территориальная целостность страны и наступал бы долгожданный для всех мир. Позиция России – активно этому содействовать. Но нет этого процесса, нам некуда приложить свои усилия, единственное, что нам в этой ситуации остается, это защищать людей, которые живут в зоне конфликта, вне зависимости от того, какие у них паспорта, ну и не в последнюю очередь, потому что у многих из них паспорта российские. То, что сейчас происходит, вызывает крайнюю тревогу, включая и появление американских боевых кораблей в Черном море. Это тоже история абсолютно взаимосвязанная с тем, что происходит на юго-востоке», — заключил он.

На прошлой неделе Украина впервые применила на Донбассе беспилотник турецкого производства «Байтакар». В Генштабе Украины сообщили, что дрон ракетным ударом уничтожил артиллерийское орудие, выстрелом из которого был ранен украинский военнослужащий. В ведомстве утверждают, что дрон не пересекал линию соприкосновения Вместе с тем, представители ополчения утверждают, что за прошедшие сутки по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик со стороны Украины было выпущено более 110 снарядов. В непризнанных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта.