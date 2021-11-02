В Санкт-Петербурге, по данным агентства «Интерфакс», задержали известного белорусского хакера Сергея Павловича

Ранее он был объявлен в международный розыск по запросу США.

Павлович, по словам источника, находится в отделе полиции. Туда его доставила оперативная группа петербургского бюро Интерпола. Задержание собеседник агентства связал с претензиями, возникшими со стороны властей США: они подозревают белорусского хакера в преступлении по статье об организации передачи и распространения устройств несанкционированного доступа. Фактически речь идет об уголовном деле, связанном с крупнейшей кражей персональных данных в истории США. В результате действий хакеров, как считают в Вашингтоне, было похищено более 1 млрд долларов.

Впрочем, петербургское интернет-издание «Фонтанка» утверждает, что в полиции Павлович проведет всего пару дней и затем будет отпущен на свободу. Все из-за того, что договора о выдаче у России с США нет. В Штатах же хакеру грозило бы пожизненное заключение. Сам он, как отмечается, в Северную столицу приехал на выходные.

Имя Сергея Павловича неоднократно фигурировало в связи с киберпреступлениями. В 2009 году в Белоруссии его осудили на 10 лет за мошенничество с платежными картами. В заключении Павлович написал книгу «Как я украл миллион», в которой раскаялся за свои действия.